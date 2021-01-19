В 2020 году в Украине закрыто 868 банковских отделений, осталось 7 134 отделений. Об этом со ссылкой на данные Национального банка Украины, передает Delo.ua.

В издании отмечают, что за прошлый год больше всего отделений в Украине закрыл государственный Ощадбанк — 490. При этом, у него осталось в стране 1 837 отделений.

За это же время Приватбанк закрыл 211 отделений, осталось — 1 717. Райффайзен Банк Аваль в течение минувших 12 месяцев закрыл 100 отделений, осталось 396.

У «Альфа-Банка» к этому времени осталось 218 отделений (на 39 отделений меньше).

Сбербанк и ТАСкомбанк за год закрыли по 16 отделений.

При этом, в 2020 году банки открыли 79 отделений. Больше всего — «Укргазбанк» (26), «Аккордбанк» — 8, банк «Сич» — 6, «ПУМБ» — 16 «А-Банк» — 7, банк «Альянс» — 5.