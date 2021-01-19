Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на проект объездной дороги вокруг Южноукраинска более 18,2 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники 30 декабря объявили тендер по разработке проекта объездной дороги с ожидаемой стоимостью работ в 18 миллионов 245 тысяч 266 гривен.

В соответствии с тендерными условиями, подрядчик должен будет работать проект дороги до 31 марта 2022 года с использованием при строительстве прогрессивных технологий, с обустройством внешнего освещения и площадки для отстаивания транспорта.

Участие в торгах приняло два участника: «НВФ Мостопроект» с предложением в 15 миллионов 300 тысяч гривен и государственно предприятие «Укрдипродор» с предложением в 15 миллионов 873 тысячи 380 гривен. На данный момент чиновники изучают предложения участников, после чего выберет подрядчика, который и подготовит проект.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить на проект объездной дороги вокруг Вознесенска более 13 миллионов гривен.