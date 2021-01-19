Антимонопольный комитет начал рассмотрение дел в отношении шести газопоставщиков, завышавших цены на газ для украинцев. Это может свидетельствовать о том, что они пользовались своим монопольным положением на рынке.

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета (АМКУ).

Так, в АМКУ возбудили дела против:

ООО «Киевоблгаз сбыт»;

ООО «Житомиргаз сбыт»;

ООО «Черниговгаз сбыт»;

ООО «Черкассыгаз сбыт»;

ООО «Уманьгаз сбыт»;

ГП «КиевГазЕнерджи».

В Комитете обнаружили, что с ноября 2020 года по январь 2021 года эти компании предлагали украинцам цены, которые в среднем были на 40% выше рыночных. В частности, цена газа в «Киевоблгаз сбыт» была выше цены, предложенной «ГК "Нафтогаз Украины"», на 38,52%, а разница с ценами ООО «Мегаватт Энерго» составляла до 43,41%.

В АМКУ отметили, что подобные факты обнаружили и в других регионах, однако в их отношении еще продолжаются исследования. Сейчас потребители могут менять газопоставщиков, если те оказались недобросовестными.

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Однако в январе, когда «Нафтогаз» в очередной раз повысил цену для населения, в нескольких областях начались «тарифные» протесты с требованием сохранить цены, действовавшие до 1 января 2021 года. В компании изменение тарифа объяснили «сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо». После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.

Напомним, ранее Николаевская ОГА обратилась в Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проверить и разъяснить обоснованность тарифа на газ в Николаевской области.



