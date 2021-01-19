Первая немецкая компания — концерн Bilfinger SE вышел из проекта строительства «Северного потока-2» из-за угрозы американских санкций, которые могут ввести через несколько недель.

Об этом сообщает Bild.

Компания Bilfinger SE зарегистрирован в Мангейме поставщиком промышленных услуг, аффилированным с SDAX, с годовым оборотом в 4,3 млрд евро в 2019 году.

Bilfinger подписала несколько контрактов с Nord Stream 2 AG. В том числе «на разработку, поставку и ввод в эксплуатацию АСУ ТП и систем безопасности при эксплуатации трубопровода». Объем заказа: 15 млн евро.

Кроме того, Bilfinger подписал с россиянами контракт на «проектирование, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию теплоэлектростанции, работающей на резервном природном газе, мощностью 90 МВт + 30 МВт» в немецкую точку выхода трубопровода в Любмине. Сегодня уже действуют санкции против российской компании КВТ-РУС, которая за последние несколько недель проложила почти три километра трубопровода «Северный поток-2» у берегов земли Мекленбург-Передняя Померания.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.