Министерство финансов США ввело санкции против украинской компании Fides Ship Management. Ее подозревают в перевозке венесуэльской нефти.

Санкции против украинской компании предусматривают запрет на торговлю, ведение дел с американскими компаниями, а также закрытие счетов в США.

Также под санкции попадают четыре судна компании: Baliar (ходит под флагом Либерии), Balita, Domani, Freedom (под флагом Камеруна). Минфин отмечает, что эти суда недавно перевозили венесуэльскую нефть, а следовательно, уклонились от санкций против государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

Об этом говорится в заявлении ведомства, пишет Hromadske .

США ввели санкции против венесуэльской государственной компании PDVSA в январе 2019 года (Petroleos de Venezuela SA). Это произошло после того, как США признали президентом Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо, а не Николаса Мадуро.

Санкции не запрещают импорт венесуэльской нефти в США, но запрещают американским компаниям осуществлять финансовые операции с PDVSA. Итак, Венесуэла не сможет получить оплату за эту нефть, поскольку банковские счета компании заблокированы.

Сейчас в Венесуэле фактически существует двоевластие. Около полсотни стран мира признают президентом главы Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуана Гуайдо, остальные — Николаса Мадуро, который формально победил на президентских выборах 2019 года (как говорят, с нарушениями).

Фактически вся власть находится в руках Мадуро, потому что его поддерживает силовой блок страны. Гуайдо же реального влияния на ситуацию в стране не имеет, довольствуясь дипломатическими приемами там, где его признают.

Недавно в стране прошли парламентские выборы, на которых официально блок Мадуро набрал 67% голосов. Гуайдо призвал бойкотировать эти выборы. Те оппозиционеры, которые все-таки приняли участие в выборах, получили только 18%. В США и Канаде результаты парламентских выборов не признают.