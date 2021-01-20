Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя ОПГ Кириллу Тимошенко проверить соответствие ряда тарифов в Киеве и областях Украины из-за попытки руководителей городов «обосновать перед обществом рост тарифов».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский поручил Тимошенко провести полный аудит имеющихся тарифов в Киеве и во всех областях, сопоставить ценообразования за разные промежутки времени, а также «получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенным тарифам и относительно тарифной политики вцелом».

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Президент объяснил аудит появлением «спекулятивных заявлений по формированию тарифов» и попытки отдельных политиков «обосновать перед обществом рост тарифов».

— Учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел страны, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости. Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным «тарифным проектам» отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и так далее, — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Однако в январе, когда «Нафтогаз» в очередной раз повысил цену для населения, в нескольких областях начались «тарифные» протесты с требованием сохранить цены, действовавшие до 1 января 2021 года. В компании изменение тарифа объяснили «сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо».

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.

Также напомним, ранее Николаевская ОГА обратилась в Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проверить и разъяснить обоснованность тарифа на газ в Николаевской области.