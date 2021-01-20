Николаевская компания «Грейн - Трансшипмент» выполнила буксировку плавкрана LK - 600 «Захарий» для продолжения строительства мостов в Запорожье.

Об этом сообщили в предприятии.

Отмечается, что строитель и оператор крана заявляли, что среди компактных кранов с низкой осадкой, предназначенных для использования в речных условиях, этот кран является самым мощным. Для прохода по речному мелководью у крана существенно снижена осадка, для прохода под мостами уменьшена высота при транспортировке. Вес — около 3000 тонн, грузоподъемность - 800 тонн.

С мая 2017 года кран находился в Стамбуле, но в начале декабря 2020 было анонсировано, что кран должны доставить назад в Украину, где его используют в строительстве новых запорожских мостов. 4 января 2021 года благодаря слаженной работе представителей компании и плавсостава кран прибыл в Запорожье для продолжения строительства мостов.

— Ежегодно мы сталкиваемся с заявками от национальных и иностранных компаний по предоставлению такой услуги, как перевозка негабаритов. В Украине она не очень развита, но тем не менее, с каждым годом все больше и больше появляется спрос на эти услуги. Наша компания специализируется на подобной буксировке таких плавсредств, как плавкран «Захарий». Перевозим также и генеральные грузы, и зерновые, это основной вид грузов, который транспортируется нашим флотом. В этом году мы выполнили несколько подобных буксировок, в том числе буксировка крана «Захарий» в Запорожский порт? - рассказал коммерческий директор Евгений Игнатенко.

Евгений Игнатенко рассказал, что компания «Грейн - Трансшипмент» намерена в дальнейшем совершенствовать свой флот, чтобы стать первыми на рынке перевозок грузов и буксировки подобных плавсредств.

— В ближайшее время, так как будут ограничения на дорогах по весу, этот вид услуги будет более развитым, и крупнотоннажные грузы будут перевозиться по воде. Мы к этому готовы и будем совершенствовать свой флот, двигаться дальше в этом направлении, дополнительно приобретать новые виды транспорта, которые позволят нам конкурировать и быть первыми на рынке по перевозке грузов и буксировке подобных плавсредств, - рассказал Евгений Игнатенко.

Ранее сообщалось, что николаевская компания «Грейн-Трансшипмент» вошла в ТОП-6 операторов речного флота Украины.