Помощники депутата Николаевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Аллы Ряжских подозревают чиновников Департамента ЖКХ в попытке растратить деньги на уходе за парком в Корабельном районе.

Об этом говорится в расследовании, опубликованном одним из помощников депутат на его странице в социальной сети Facebook.

Активисты проанализировали объявленный Департаментом ЖКХ тендер по содержанию дендропарка «Дружба» в Корабельном районе за 4 миллиона гривен и предположили, что чиновники попросту планируют потратить бюджетные деньги.

— В тендерной документации сказано, что в парке будут подметать дорожки, но у нас есть вопрос, какие именно дорожки? Этот парк не то чтобы забыл, он просто не знал, что такое асфальт. На самом деле можно и землю подметать, но есть ли в этом толк? — отметили активисты.

Помимо этого, активисты поделили территорию парка на несколько участков и подсчитали какое точное количество хвойных и лиственных деревьев растет на каждом из них. После проведенных подсчетов оказалось, что в парке растет около 12 тысяч 400 деревьев, 1 тысяча 360 из которых являются хвойными видами. Как оказалось данные цифры не совпадают с заявленными в техническом задании по обслуживанию данного парка.

Так, Департамент ЖКХ указал, что подрядчик должен будет ухаживать за территорией парка на которой по данным чиновников растет всего 2000 лиственных деревьев, и 189 хвойных. При этом активисты также обратили внимание на то, что в части ухода за деревьями подрядчик в основном должен будет производить их формовочную и санитарную обрезку.

— В техническом задании мы видим услуги по обрезке деревьев и по примеру нашего города мы уже знаем, что будет сделано с этими деревьями. Могут ли возникнуть сомнения в том, что планируют делать в парке? Попросту зачищать территорию, — сказал один из помощников депутата.

Напомним, Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается потратить более 4 миллионов гривен на содержание дендропарка «Дружба» в Корабельном районе.