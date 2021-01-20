Кабмин на заседании 20 января принял проект закона, которым урегулировал механизм защиты национального производителя в условиях «распространения политики протекционизма в мире».

Об этом со ссылкой на Минэкономики сообщает Экономическая Правда.

В ведомстве уверяют, что "принятые изменения не противоречат соглашениям ВТО и международным договорам Украины в торгово-экономической сфере".

— Сегодня весь мир использует принцип протекционизма - защиты своих производителей. В этом ракурсе мы также должны защищать своих производителей и экспортеров на международной торговой арене, тем самым повышая конкурентоспособность национальной экономики, - отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, вносятся следующие изменения в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»:

вводится порядок защиты прав украинских производителей при проведении иностранными государствами антидемпинговых, антисубсидиционных или специальных расследований относительно импорта товаров украинского происхождения;

вводится порядок защиты прав и интересов Украины в рамках ВТО и международных договоров Украины в торгово-экономической сфере;

Минэкономики получит право на представительство и самопредставительство интересов Межведомственной комиссии по международной торговле в судах;

разграничивается механизм применения Украиной мер в ответ на международно-противоправные деяния и/или недружественные действия иностранного государства в отношении Украины отдельно от применения Украиной мер в ответ на дискриминационные действия иностранного государства или иного субъекта.

В Минэкономики также отмечают, что законопроект направлен на достижение цели «Поддержка экспорта» Программы деятельности Кабинета Министров и во исполнение пункта плана мероприятий по выполнению Государственной программы стимулирования экономики.