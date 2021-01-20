Кабмин на заседании 20 января принял проект закона, которым урегулировал механизм защиты национального производителя в условиях «распространения политики протекционизма в мире».
Об этом со ссылкой на Минэкономики сообщает Экономическая Правда.
В ведомстве уверяют, что "принятые изменения не противоречат соглашениям ВТО и международным договорам Украины в торгово-экономической сфере".
— Сегодня весь мир использует принцип протекционизма - защиты своих производителей. В этом ракурсе мы также должны защищать своих производителей и экспортеров на международной торговой арене, тем самым повышая конкурентоспособность национальной экономики, - отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Так, вносятся следующие изменения в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»:
В Минэкономики также отмечают, что законопроект направлен на достижение цели «Поддержка экспорта» Программы деятельности Кабинета Министров и во исполнение пункта плана мероприятий по выполнению Государственной программы стимулирования экономики.
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Кабмин на заседании 20 января принял проект закона, которым урегулировал механизм защиты национального производителя в условиях «распространения политики протекционизма в мире».
Об этом со ссылкой на Минэкономики сообщает Экономическая Правда.
В ведомстве уверяют, что "принятые изменения не противоречат соглашениям ВТО и международным договорам Украины в торгово-экономической сфере".
— Сегодня весь мир использует принцип протекционизма - защиты своих производителей. В этом ракурсе мы также должны защищать своих производителей и экспортеров на международной торговой арене, тем самым повышая конкурентоспособность национальной экономики, - отмечает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Так, вносятся следующие изменения в Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности»:
В Минэкономики также отмечают, что законопроект направлен на достижение цели «Поддержка экспорта» Программы деятельности Кабинета Министров и во исполнение пункта плана мероприятий по выполнению Государственной программы стимулирования экономики.