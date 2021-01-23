Объем розничной торговли в Украине в 2020 году увеличился на 8,4% в сравнении с 2019 годом.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
— Розничная торговля по итогам 2020 выросла на 8,4% против 2019 года. Именно потребительский спрос стал одним из главных драйверов восстановления экономики уже с третьего квартала 2020 года. Благодаря росту минимальной зарплаты до 6000 гривен с 1 января, а также росту средних зарплат до 13,6 тысячи гривен в этом году - потребительский спрос будет оставаться одним из ключевых элементов восстановления экономики на 4,6% в этом году, - написал Шмыгаль.
Кроме того он отметил, что промышленное производство в стране продолжает увеличиваться, в декабре 2020 года, в сравнении с 2019 годом произошел рост на 4,8%. По мнению премьера дополнительные стимулы от правительства и положительная динамика цен на внешних рынках будут способствовать дальнейшему росту.
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Объем розничной торговли в Украине в 2020 году увеличился на 8,4% в сравнении с 2019 годом.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.
— Розничная торговля по итогам 2020 выросла на 8,4% против 2019 года. Именно потребительский спрос стал одним из главных драйверов восстановления экономики уже с третьего квартала 2020 года. Благодаря росту минимальной зарплаты до 6000 гривен с 1 января, а также росту средних зарплат до 13,6 тысячи гривен в этом году - потребительский спрос будет оставаться одним из ключевых элементов восстановления экономики на 4,6% в этом году, - написал Шмыгаль.
Кроме того он отметил, что промышленное производство в стране продолжает увеличиваться, в декабре 2020 года, в сравнении с 2019 годом произошел рост на 4,8%. По мнению премьера дополнительные стимулы от правительства и положительная динамика цен на внешних рынках будут способствовать дальнейшему росту.