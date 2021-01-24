Доход Apple за первый квартал фискального 2021 года (начался 1 октября 2020 года) впервые в истории компании превысит 100 миллиардов долларов.

Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на прогнозы аналитических компаний.

По данным The Estimize, техногигант объявит о доходе в 103 миллиарда долларов. The FactSet ожидает 102,5 миллиардов долларов квартального дохода Apple.

Официально Apple объявит квартальные показатели в среду, 27 января.

Рекордный показатель дохода компании обеспечили продажи iPhone 12. При чем, как отмечает издание, покупатели новой модели смартфона обычно заказывали более дорогие его модификации, что принесло дополнительные деньги Apple.

И хотя компания уже некоторое время не публикует даже среднюю цену проданных смартфонов, аналитики подсчитали, что сумма продаж iPhone 12 колеблется в диапазоне $56-$60 млрд.

По оценке The FactSet доход Apple за первый квартал от продажи других гаджетов, в частности, iPad составил 7,38 миллиардов долларов (5,98 миллиардов долларов в первом квартале фискального 2020 года), компьютеров Mac – 8,63 миллиардов долларов (7,16 миллиардов долларов), доход от сервиса – 15,17 миллиардов долларов (12,72 миллиардов долларов), продажи аксессуаров – 11,49 миллиардов долларов (10,01 миллиардов долларов).

Доход Apple за первый квартал 2020 фискального года равнялся 91,82 миллиардов долларов.



