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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области, в результате которой государству был причинен ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
— По предварительным данным досудебного следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура. Дельцы получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Они реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам в обход налогового законодательства, – говорится в сообщении.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, которые задействовали на нелегальных работах. В ходе обысков в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами незаконной деятельности. На 12 единиц спецтехники судом наложен арест, решается вопрос о наложении ареста на другое имущество коммерческой структуры, а также личное имущество директора.
Начато производство по части 1 статьи 240 о нарушении правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что на территории нацпарка «Тузловские лиманы» в Одесской области орудуют браконьеры.
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области, в результате которой государству был причинен ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
— По предварительным данным досудебного следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура. Дельцы получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Они реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам в обход налогового законодательства, – говорится в сообщении.
Во время следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, которые задействовали на нелегальных работах. В ходе обысков в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами незаконной деятельности. На 12 единиц спецтехники судом наложен арест, решается вопрос о наложении ареста на другое имущество коммерческой структуры, а также личное имущество директора.
Начато производство по части 1 статьи 240 о нарушении правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия. Продолжается следствие.
Ранее сообщалось, что на территории нацпарка «Тузловские лиманы» в Одесской области орудуют браконьеры.