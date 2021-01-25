Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили масштабную незаконную разработку недр в Беляевском районе Одесской области, в результате которой государству был причинен ущерб на сумму более 100 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

— По предварительным данным досудебного следствия, организовала незаконный бизнес местная частная коммерческая структура. Дельцы получили официальную лицензию и начали добывать песок на площадях, значительно превышающих размеры лицензированных площадок. Они реализовывали нелегально добытую смесь местным частным фирмам в обход налогового законодательства, – говорится в сообщении.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили грузовики и экскаваторную технику, которые задействовали на нелегальных работах. В ходе обысков в офисе фирмы и по месту жительства фигурантов изъяли компьютерную технику и бухгалтерию с доказательствами незаконной деятельности. На 12 единиц спецтехники судом наложен арест, решается вопрос о наложении ареста на другое имущество коммерческой структуры, а также личное имущество директора.

Начато производство по части 1 статьи 240 о нарушении правил использования недр, что создало опасность для окружающей среды и повлекло тяжкие последствия. Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что на территории нацпарка «Тузловские лиманы» в Одесской области орудуют браконьеры.