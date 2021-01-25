Будущие полностью электрические ситикары Renault будут использовать модифицированную версию платформы CMF-B альянса Renault-Nissan, в том числе возрожденный Renault 5 и новая модель суббренда Alpine, сказал генеральный директор Лука де Мео.

Новости об архитектуре, которую Renault называет CMF-B EV, дают ответ на вопрос о будущих продуктах группы, пишет ЭлектроВести.

Несколько лет назад Renault объявила, что компактные и средние электромобили будут построены на платформе CMF-EV, разработанной совместно с партнером по альянсу Nissan. Первые две компактные модели на этой платформе, Nissan Ariya и серийная версия концепта Renault Megane eVision, появятся до 2022 года. Но было неясно, что будет лежать в основе преемника нынешнего компактного электромобиля Zoe, который входит в модельный ряд Renault с конца 2012 года, и других небольших электромобилей.

Де Мео заявил на прошлой неделе, объявляя о плане развития марки под названием «Renaulution», что все малолитражные автомобили, выпущенные к 2025 году, будут «на 100% электрическими» — предположительно на архитектуре CMF-B EV.

Топ-менеджер сказал, что это платформа альянса. Он не сообщил никаких других деталей, хотя изображение платформы показывает уменьшенные передний и задний свесы и плоский пол аккумуляторной батареи для оптимизации внутреннего пространства.

Платформа CMF-B EV имеет решающее значение для бренда Renault, потому что две его самые продаваемые модели — Clio и Captur — относятся к сегменту малых автомобилей, также называемому B-сегментом. Продажи автомобилей в этом сегменте составляют две трети продаж Renault по объему.

Де Мео описал план Renault в отношении будущей модели как «отвоевывание сегмента C при сохранении лидерства в сегменте B». Чтобы защитить это лидерство, Renault потребуются компактные электрические модели, потому что ужесточение европейских норм по выбросам увеличивает затраты на соблюдение нормативных требований для двигателей внутреннего сгорания, что подрывает и без того незначительную прибыль от этого сегмента рынка.

К 2025 году на платформах CMF-B и CMF-B EV ежегодно будет производиться около 3 миллионов автомобилей альянса.

CMF-B, что означает Common Modular Family, сама по себе является относительно новой платформой. Первые модели от Renault появились в 2019 году, в том числе малолитражка Clio V и небольшой внедорожник Captur второго поколения. Первая модель Nissan CMF-B — это небольшой внедорожник Nissan Juke второго поколения. За ними в прошлом году последовали Dacia Sandero и Logan нового поколения.

Еще одна модель, если она появится, которая, вероятно, будет использовать архитектуру CMF, — это Nissan Micra следующего поколения.