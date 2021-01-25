Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, проведет внеплановые невыездные проверки резервов топлива на «ДТЭК Днепроэнерго», «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго» и ООО «ДТЭК Востокэнерго».

Об этом сообщается на сайте НКРЭКУ

«25 января 2021 состоялось заседание Комиссии в форме открытого слушания, на котором было принято решение провести внеплановые невыездные проверки АО «ДТЭК Днепроэнерго», АО «ДТЭК Западэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ОАО «Центрэнерго», ООО «ДТЭК Востокэнерго» по обеспечения ими необходимых резервов соответствующего топлива с целью обеспечения безопасности поставок электрической энергии», - говорится в сообщении.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг (НКРЭЕК) проверит 5 энергетических компаний после заявления «Укрэнерго» 18 января о критической нехватке запасов угля на ТЭС.

В «Укрэнерго» заявили о "критической ситуации" с запасами угля всех марок на складах ТЭС - по состоянию на 18 января, его запасы с начала ноября 2020 года уменьшились в 5,2 раза до 487,5 тыс тонн.

В «Укрэнерго» заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и в отсутствие угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых «"веерных отключений» электроэнергии пока не планируется.

На складах украинских ТЭС, по состоянию на 12 января 2021, находится 621,8 тыс тонн угля - это на 324 тыс тонн меньше необходимой нормы и в 2,5 раза меньше, чем в соответствующий период прошлого года.