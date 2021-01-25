Во время пандемии коронавируса состояния десяти богатейших людей мира выросли на 540 миллиардов долларов.

Об этом говорится в отчете международной организации Oxfam, которая занимается решением проблем бедности, сообщает BBC.

С 18 марта по 31 декабря 2020 года состояния мировых миллиардов в мире выросли с 3,9 триллиона долларов до 11,95 триллионов долларов, то есть на 540 миллиардов долларов, отмечает организация.

По данным Oxfam, этой суммы было бы достаточно, чтобы купить вакцину от коронавируса для всех людей в мире или даже для предотвращения нищеты во время пандемии. Также эта сумма является эквивалентом расходов всех правительств стран «Большой двадцатки» для восстановления экономики во время пандемии COVID-19.

В 10 самых богатых людей, чье состояние выросло, входят в частности основатель Amazon Джефф Безос, основатель Tesla Илон Маск и основатель Facebook Марк Цукерберг.

Oxfam критикует международные финансовые организации и политику развитых государств, которые, как считают активисты, поддерживают прежде всего миллиардеров.

Доклад Oxfam представлен к началу онлайн-сессии Всемирного экономического форума с участием лидеров государств, руководителей международных финансовых организаций и крупных предпринимателей. Главной темой форума называют выход из кризиса, вызванного пандемией.

8 октября 2020 года состояние миллиардеров во время пандемии достигло рекордного уровня – 10,2 триллионов долларов к концу июля 2020 года, причем больше всего зарабатывали высшие руководители технологических и промышленных предприятий.



