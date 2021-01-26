Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях победило в аукционе повторного тендера на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год стоимостью в 120,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники управления образования объявили торги на услуги по организации питания в учебных заведениях города с ожидаемой стоимостью работ в 120 миллионов 509 тысяч 935 гривен.

В соответствии с тендерным заданием, подрядчик должен будет до конца 2021 года осуществлять работу столовых в 4 гимназиях, муниципальном коллегиуме, 3 лицеях, 51 общеобразовательной школе, специализированном учебно-воспитательном комплексе, клубе юных моряков, 61 детском саду и муниципальном академическом колледже.

Участие в открытом аукционе приняло КОП Николаевского городского совета с предложением в 120 миллионов 500 тысяч гривен и «Южноукраинский комбинат питания», который запросил сумму на 9 тысяч 935 гривен. Так как предложение Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях сделало более выгодное предложение чиновники отдали победу ему и предложили заключить договор.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях, что равно 148 гривнам в месяц.

В мэрии Николаева пояснили введение платы за питание младшеклассников увеличением их количества и подорожанием продуктов.

Для того, чтобы обеспечить бесплатное питание воспитанников детсадов и учеников младших классов в Николаеве, необходимо 240 миллионов гривен. В бюджете города на этот год на питание дошкольников и учеников младших классов предусмотрено 106 миллионов гривен.

Депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор рассказал, что причиной принятия решения о финансировании не в полном объеме питания дошкольников и учеников младших классов в Николаеве было принято из-за нехватки средств бюджета.