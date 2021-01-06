С 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.

Такое решение было принято исполнительным комитетом Николаевского горсовета 23 декабря 2020 года.

Кроме того, подорожает и плата за питание в дошкольных учреждениях — теперь родители будут оплачивать 70% стоимости питания дошкольников (было 60%).

Питание для детей льготных категорий остается бесплатным.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко в комментарии корреспонденту НикВести пояснила, что в октябре исполком установил новые граничные нормы средств на питание в образовательных учреждениях.

— У нас в детских садах родители так же доплачивают за питание, и исполнительный комитет принял решение, что 1-4 класс тоже будут доплачивать 50%. Питание однозначно подорожало. Было принято решение исполнительного комитета в октябре про граничные нормы питания. И там граничные нормы больше, чем в 2020 году. Таким образом будет улучшена, как мы говорим, тарелка. То есть то, что у детей в тарелке находится, будет на большую сумму, — отметила Анна Лычко.

Отметим, что согласно решению исполкома № 1030 от 28 октября 2020 года, в дошкольных учреждениях стоимость питания в день теперь составляет в группах для детей:

общего типа — 29,50 грн в группах раннего возраста и 44,20 грн в группах дошкольного возраста

с круглосуточным пребыванием — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста

санаторного типа — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста

В общеобразовательных учреждения стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.

Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.