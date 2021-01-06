С 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.
Такое решение было принято исполнительным комитетом Николаевского горсовета 23 декабря 2020 года.
Кроме того, подорожает и плата за питание в дошкольных учреждениях — теперь родители будут оплачивать 70% стоимости питания дошкольников (было 60%).
Питание для детей льготных категорий остается бесплатным.
Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко в комментарии корреспонденту НикВести пояснила, что в октябре исполком установил новые граничные нормы средств на питание в образовательных учреждениях.
— У нас в детских садах родители так же доплачивают за питание, и исполнительный комитет принял решение, что 1-4 класс тоже будут доплачивать 50%. Питание однозначно подорожало. Было принято решение исполнительного комитета в октябре про граничные нормы питания. И там граничные нормы больше, чем в 2020 году. Таким образом будет улучшена, как мы говорим, тарелка. То есть то, что у детей в тарелке находится, будет на большую сумму, — отметила Анна Лычко.
Отметим, что согласно решению исполкома № 1030 от 28 октября 2020 года, в дошкольных учреждениях стоимость питания в день теперь составляет в группах для детей:
В общеобразовательных учреждения стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.
Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.
Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.
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С 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.
Такое решение было принято исполнительным комитетом Николаевского горсовета 23 декабря 2020 года.
Кроме того, подорожает и плата за питание в дошкольных учреждениях — теперь родители будут оплачивать 70% стоимости питания дошкольников (было 60%).
Питание для детей льготных категорий остается бесплатным.
Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко в комментарии корреспонденту НикВести пояснила, что в октябре исполком установил новые граничные нормы средств на питание в образовательных учреждениях.
— У нас в детских садах родители так же доплачивают за питание, и исполнительный комитет принял решение, что 1-4 класс тоже будут доплачивать 50%. Питание однозначно подорожало. Было принято решение исполнительного комитета в октябре про граничные нормы питания. И там граничные нормы больше, чем в 2020 году. Таким образом будет улучшена, как мы говорим, тарелка. То есть то, что у детей в тарелке находится, будет на большую сумму, — отметила Анна Лычко.
Отметим, что согласно решению исполкома № 1030 от 28 октября 2020 года, в дошкольных учреждениях стоимость питания в день теперь составляет в группах для детей:
В общеобразовательных учреждения стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.
Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.
Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.