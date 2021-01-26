Департамент ЖКХ Николаевского городского совета потратит на содержание зеленых зон в Заводском района города 6,2 миллионов гривен на протяжении года.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники собирались потратить на содержание зеленых насаждений 6 миллионов 956 тысяч 580 гривен. За эту сумму подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года ухаживать за парком «Спортивный», парком «Юных героев», детским городком «Сказка», сквером имени Тараса Шевченко, скверами «Привокзальный», имени Образцова, «Спасский», возле спортшколы «Надежда», «Боевой славы», Бугским бульваром, сквером «Черноморский», и кругами на дорожных развязках.

В соответствии с условиями договора подрядчик должен будет очищать территории зеленых зон от мусора, листьев и снега, производить формовочную обрезку деревьев, сносить деревья и корчевать пни, ухаживать за газонами и зелеными насаждениями и проводить ряд других видов работ. На данный момент во всех тендерах идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 5 октября.

Участие торгах приняли «Югагрохимсервис» с предложением в 6 миллионов 245 тысяч 300 гривен, а также компания «Стройсервис-Нк», которая запросила за выполнение работ 6 миллионов 747 тысячу 882 гривнф. В итоге победу отдали компании «Югагрохимсервис», так как ее предложение было самым выгодным.

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины компания была создана три года назад, в Николаеве, и зарегистрирована на имя Надежды Фенер. Предприятие занимается воспроизведением растений производством основных неорганических химических веществ, кровельными работами, неспециализированной оптовой торговлей, обработкой и удалением не опасных отходов.

Напомним, помощники депутата Николаевского городского совета от партии «Европейская солидарность» Аллы Ряжских подозревают чиновников Департамента ЖКХ в попытке растратить деньги на уходе за парком в Корабельном районе.