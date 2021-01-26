Украина входила в отопительный сезон с рекордно большими запасами угля, однако по состоянию на январь запасы являются рекордно низкими по ряду факторов.

Об этом сообщил в.и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью «Украинской правде».

— В начале отопительного сезона у нас были рекордные запасы угля, но поскольку произошла такая ситуация, тепловая генерация начала рекордными темпами «отрабатывать» запасы угля. Соответственно, мы заходим в январь с рекордно малыми запасами угля, — отметил Юрий Витренко.

Он пояснил, что это было вызвано несколькими факторами.

— Один из них заключается в том, что в четвертом квартале 2020 года, особенно в ноябре-декабре, существенно, сверх прогноза, возросло потребление электроэнергии населением. Оно вышло на докризисный уровень. Это было неожиданно для тех, кто делал этот прогноз, — сказал чиновник.

С другой стороны, существенно упало производство электроэнергии, солнечной и ветровой генерации, а ГП НАЭК «Энергоатом» начал ремонт.

— Он смотрел на прогноз министерства и понимал, что может выполнить план, даже если поставит определенные блоки на ремонт. Вот что получается: «Энергоатом» ставит блоки на ремонт, солнце и ветер дают меньше электроэнергии, а люди начинают гораздо больше потреблять, — отметил он.

Ранее сообщалось, что возобновляемые источники энергии «обогнали» ископаемое топливо в структуре электроэнергетики Евросоюза.