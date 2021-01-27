Кабмин поддержал предлагает на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предусматривает выделение до 150 тысяч гривен людям, которые вернулись в Украину и хотят открыть собственное дело.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

— Одно из главных условий — лицо должно инвестировать и собственные средства в сумме не меньшей, чем та, что выдало государство. Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев. Это разумная политика, которая направлена на то, чтобы украинцы развивали собственную экономику и страну, — написал премьер.

На открытие собственного дела трудовыми мигрантами в правительстве предлагают выделить из государственного бюджета 108 миллионов гривен. Предполагается, что такую помощь смогут получить 720 человек.

— Законопроектом также предусматривается, что финансирование программы для экономической реинтеграции трудовых мигрантов зависит от их страхового стажа. Так, граждани Украины, имеющие страховой стаж более 10 лет, смогут получить единовременную помощь на безвозвратной основе за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. В то же время граждане, имеющие меньший страховой стаж, смогут получить помощь в форме беспроцентного государственного займа и должны вернуть средства в течение следующих 5 лет, — сообщается на Правительственном портале.

Также участники программы смогут получить бесплатные консультации по вопросам организации предпринимательской деятельности и пройти профильный учебный курс по созданию бизнес-плана.