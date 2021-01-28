Автомобильная компания Tesla Motors заявила о своем первом прибыльном годе. В 2020-м там заработали 721 миллионов долларов несмотря на «критический год».

Об этом сообщает hromadske.

В четвертом квартале 2020 года компания отчиталась о прибыли в размере 270 миллионов долларов, что на 157% больше, чем в 2019-м. Всего же суммарный доход компании за год вырос на 28% ㅡ до 31,5 млрд долларов, а чистая прибыль составила 721 миллионы долларов.

Для сравнения, в 2019 году компания отчитывалась о 862 миллионах долларов убытков при том, что получила доход в 24,6 млрд долларов.

Как отмечает Wall Street Journal, в прошлом году Tesla Motors продала 499 550 автомобилей, то есть увеличила количество поставок на треть. В то же время во всем мире продажи автомобилей снизились на 14%. В компании заявили, что хотят уже в ближайшие несколько лет увеличить производство в среднем на 50%.

По информации Business Insider, в 2020 году акции Tesla выросли на 740%. Однако пока нет единого мнения аналитиков относительно того, будет ли продолжаться рост стоимости ценных бумаг компании.

В частности, специалисты банка JPMorgan считают, что стоимость Tesla может упасть на 87% в 2021 году. По их мнению, компания «резко переоценена». В то же время Goldman Sachs прогнозирует дальнейший рост стоимости Tesla.

Ранее сообщалось, что Tesla подала в суд на программиста, который украл уникальное ПО.