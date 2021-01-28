На судостроительном заводе «Океан» рассказали о результатах работы за прошедший 2020 год.

Об этом свидетельствует соответствующая презентация, в которой рассказывается о работе предприятия, пишут НикВести.

Сообщается, что в 2020 год «Океан» вошел со значительными достижениями. За 2019 год заводом было обработано 16 тысяч тонн металла, выполнено 12 судоремонтных заказов и несколько мостовых переходов, инвестировано 1,5 миллиона долларов в модернизацию оборудования, подготовку и сертификацию персонала.

Два новых судна были заложены на заказ uолландской компании «Eurobulk». Для обеспечения судостроения завод прошел сертификацию Регистра Судоходства Украины и французской инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas.

По итогам 2019 года от Николаевского областного центра занятости Министерства социальной политики Судостроительный завод «Океан» получил знак отличия «Лучший работодатель года».

2020 год перенял эстафету по модернизации производства и утверждению «Океана» на рынке судостроения и судоремонта.

— Наша главная задача - сделать судостроительный завод «Океан» территорией успеха. Площади, которые не задействованы в судостроению будут использоваться под промышленные парки и перегрузочные терминалы. Но судостроение - главная и, я бы сказал, святая задача. Все ресурсы будут направлены на его возрождение, - рассказал владелец завода «Океан» Василий Капацына.

Василий Капацына

Главным событием 2020 года на «Океане» назвали успешное выполнение заказа голландской компании «Eurobulk».

Два несамоходных судна Touax 191 и Touax 192, проекта 472-РТ 22 апреля были отправлены с судостроительного завода «Океан» заказчику. Согласно контракта, оба судна почти полностью были укомплектованы оборудованием, заказчик самостоятельно должен установить только некоторые электросистемы. Несмотря на карантинные ограничения, работы были выполнены вовремя и с высоким качеством.

— Да, это небольшой заказ, но это европейский заказ, который мы выполнили в срок с высоким качеством. Bureau Veritas (французская инспекционно-сертификационная компания) без каких-либо замечаний приняла эти баржи для заказчика. Это голландская компания «Eurobulk», у нас с ними хорошие перспективы. Несмотря на все невзгоды, с которыми столкнулся завод «Океан», мы смотрим в завтрашний день очень уверенно. И сегодняшний день - это для нас с одной стороны маленькая, но с другой стороны, очень большая и важная победа. Мы зашли на европейский рынок. Сегодня все европейские судостроительные верфи прекратили свою производственную деятельность по понятным причинам. Мы с соблюдением всех мер предосторожности, карантинных мероприятий с задачей контракта справились, - сказал Василий Капацына во время отправки судов из Николаева.

Общие характеристики барж: длина - 79 метров, ширина 11,4 метров, высота борта - 3,8 метра, осадка - 3,65 метра, размеры трюма - 67,8х9,5 метров, объем трюма - 2800 м3.

— Качество ваше и польское невозможно ставить в одни рамки. Поэтому к вам нет никакого смысла приезжать и за чем-то наблюдать - все работы выполняются и без того идеально, - сказал инспектор голландской компании «Eurobulk».

После модернизации на заводе «Океан» 22 октября состоялся спуск сухогрузного судна Dremora 3. Во время перестройки были улучшены эксплуатационные характеристики судна за счет добавления цилиндрической вставки длиной 24,05 метров.

Это типичная модернизация, которую проходят подобные суда. Вставка для Dremora 3 в сравнении с другими судами, которые проходили этот процесс на других заводах, выполняется на «Океане» по более технологичному варианту - вместо 6 секций изготовлены 2 укрупненные блока. Общая масса вставки вместе с крышками люков составила 304 тонны. Усовершенствовать технологический процесс и за счет этого уменьшить себестоимость работ позволяет мощное крановое и транспортировочное оборудования завода.

Основная задача удлинения судна - увеличение дедвейта на меньших осадках, которые характерны для портов Азовского моря. Дедвейт при осадке 4,5 метров с 3429 тонн увеличился до 4768 тонн. Как отметил заказчик, судно после такой модернизации сохранило все свои исходные преимущества и получило снижение себестоимости перевозок. За счет увеличения соотношения длины к ширине удалось сохранить те же скорость и расход топлива.

Также заводом проведен доковый ремонт сухогрузного судна Sigma. В ходе работ выполнены ремонт рулевого устройства, комингсов и люковых закрытий, дефектация, ремонт и покраска внешней обшивки и конструкций корпуса. Судоремонтники «Океана» обеспечили самое высокое качество работ.

В сжатые сроки прошел ремонт танкер-химовоз Millenial Spirit. Согласно ремонтной ведомости выполнены зачистка, дефектация, возобновление и покраска внешней обшивки, а также замена трубопроводов и насосов. Качественное и быстрое выполнение ремонта на заводе «Океана» впозволило уменьшит расходы на простой судна.

Всего за 30 дней был проведен доковый ремонт сухогрузного судна Rubus. Согласно ремонтной ведомости, выполнены такие работы: очистка, дефектация, ремонт и покраска внешней обшивки, балластных цистерн и конструкций корпуса, возобновление донно-бортовой арматуры и протекторов, ремонт винто-рулевого устройства и дейдвудной системы, ремонт якорно-швартового устройства, системы главного двигателя, насосов, трубопроводов, электротехнической части, люковых закрытий.

Судостроительный завод «Океан» выполнил ремонт двух несамоходных судой «Дніпро 101» и «Дніпро 102» на заказ судоходной компании «Аскет Шиппинг». Ремонт выполнен согласно правил классификационного общества Bureau Veritas. Оба судна прошли дефектацию, включая замер толщин внешней обшивки и возобновление поврежденных конструкций корпуса. Выполнен ремонт якорно-швартового устройства и люковых закрытий. Внешнюю обшивку, палубу, трюмы и люковые закрытия окрашены по технологии Jotun (Норвегия), профессионального производители краски для защиты морских сооружений.

С получением этого заказа компания «Аскет Шиппинг» выходит на рынок грузовых речных перевозок по Днепру. Баржи будут использованы для перевозки зерна с речных терминалов компании в Запорожье и Днепре к облачному порту в районе Трутаево, в Одессу и Черноморск.

Особое внимание в 2020 году уделялось модернизации оборудования для сварки и обработке металлического проката, удельный вес которых в общей трудоемкости составляет 70%. Механизированная текущая линия Esab-Hebe оборудована автоматическими сварочными головками, которые существенно улучшают качество и уменьшают себестоимость конструкций. Участки узловой сборки оборудованы универсальными сварочными постами. Длительная модернизация машин термической резки, кранового и транспортировочного оборудования.

Мощное транспортировочное оборудование завода позволяет выполнять крупноблочную сборку конструкций в корпусообрабатывающем цеху с дальнейшей транспортировкой блоков. на стапельную площадку. Такой подход обеспечивает сокращение времени и уменьшение себестоимости работ с одновременным улучшением качества за счет использования цехового сварочного и кранового оборудования.

Ранее сообщалось, что Судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.

Как известно, Верховный суд Украины признал законность аукциона по продаже имущества Николаевского судостроительного завода «Океан», который состоялся 3 декабря 2018 года.