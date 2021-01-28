Два самодостаточных холдинга заменят ГК «Укроборонпром» в результате реформы.

Об этом генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев заявил в интервью Укринформу.

— 65 предприятий сформируют новый холдинг с рабочим названием Оборонительные системы Украины, он в свою очередь будет состоять из 6 субхолдингов. Также планируем, что в него войдут спецэкспортеры, которые будут помогать со сбытом продукции. Отдельно будет сформирован Аэрокосмический холдинг, который объединит 3 отраслевых субхолдинга. Украина имеет мощную аэрокосмическую отрасль, — заявил он.

Он добавил, что в результате формирования новых холдингов и «эффективной приватизации» части предприятий концерна, которые уже много лет не выполняют заказ для сектора нацбезопасности и обороны, «Укроборонпром» в таком виде, в котором он был сформирован в 2011 году, прекратит существование.

По словам Юрия Гусева, такая реформа позволит воплощать совместные проекты с международными партнерами, обеспечивать прозрачный трансфер технологий, чтобы выпускать качественное вооружение, в первую очередь, для ВСУ.

Речь идет также о дополнительных возможностях по привлечению финансов, оздоровлении предприятий, сохранении и усилении трудовых коллективов. Гусев добавил, что обратился к президенту с просьбой определить законопроект №3822 как неотложный для рассмотрения в Верховной Раде.

Кроме того, по словам гендиректора «Укроборонпрома», руководитель профильного комитета ВР Александр Завитневич заявил, что парламент может рассмотреть этот документ в первом чтении в начале февраля. А окончательного принятия закона можно ожидать в марте-апреле. Гусев объяснил, что в таких условиях «уже к середине года поставленная президентом задача по трансформации госконцерна будет выполнена».

Напомним, после принятия соответствующего законопроекта трансформация «Укроборонпрома» может занять до одного года.