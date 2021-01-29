За 2020 год в Европейском Союзе объем энергии, произведенной на ветровых, солнечных и гидроэлектростанциях и за счет биомассы, впервые превысил количество энергии, добытой из традиционных источников, — то есть из ископаемого топлива.

Такие данные приводят немецкие аналитические компании Ember и Agora Energiewende в отчете «Энергетический сектор Европы-2020», пишет «Вокруг света.Украина».

В общем с 2015 года объемы производства энергии на основе угля сократились почти вдвое; только за 2020-й этот показатель уменьшился на одну пятую и теперь составляет 13%. Производство электроэнергии из природного газа, однако, за прошлый год упало лишь на 4%.

Альтернативные источники энергии с 2015-го стали производить вдвое больше энергии. В 2020 году одна пятая электроэнергии в ЕС добывалась именно на ветровых и солнечных станциях, больше всего — в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и в Испании (29%).

Кроме того, энергетический сектор Европы стал более безопасным для окружающей среды: в 2020 году на производство одного киловатт-часа электроэнергии приходилось 226 граммов углекислого газа, что на 29% меньше, чем в 2015 году.

ЕС к 2050 году стремится достичь «углеродного нейтралитета», то есть полностью избавиться от вредных выбросов в атмосферу. Для этого, указывают авторы отчета, нужно достичь ежегодного возрастания альтернативной энергии в 100 тераватт-часов; сейчас этот показатель составляет 51 тераватт-час. Действующий климатический план ЕС предусматривает увеличение показателя до 75 тераватт-часов к 2030-му.