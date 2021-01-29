Посол ЕС в Украине Матти Маасикас напомнил, что правила закупки лекарств и медсредств в Укране входят в условия предоставления макрофинансовой помощи.

Как пишет «Украинская правда».

В посте посол распространил статью Atlantic Council относительно вызовов вакцинации от коронавируса в Украине, в которой, среди прочего, упомянут конфликт вокруг закупок между Министерством здравоохранения и агентством «Медицинские закупки Украины».

— Передача всех централизованных закупок в агентство — также условие предоставления макрофинансовой помощи от ЕС, - отметил Матти Маасикас.

Отмечается, в конце 2020 года гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что с января не намерен этого делать. В итоге Кабинет министров Украины забрал функцию закупки вакцин от госпредприятия «Медзакупки Украины» и передал процесс международной организации Crown Agents.

Напомним, летом 2020 года Украина и ЕС официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи — кредит на сумму 1,2 млрд евро. Половина этих средств предоставляется без условий — Украина уже получила их.

Выделение следующих 600 миллионов будет одобрено европейской стороной лишь в случае, если Украина выполнит ряд условий, разделенных на четыре блока — управление государственными финансами, управление и верховенство права, улучшение бизнес-климата, а также секторальные реформы.