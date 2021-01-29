28 января Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила в Одесской области «подпольный цех по изготовлению оптовых партий контрафактной подакцизной продукции сомнительного качества».

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Житель Николаевской области, владелец винодельни Slivinо Village Георгий Молчанов, который первым в Украине получил лицензию крафтового винодела, сообщил, что речь идет о «Мироновских винах».

— Сегодня лишили СБУ экономической борьбы, но это не помешало им утром накрыть крафтового производителя вина в Одесской области, — написал Георгий Молчанов.

Украинские виноделы высмеяли действия СБУ, поскольку цех, в который силовики пришли с обысками, является известной крафтовой винодельней, а ее владелец — потомственный винодел в третьем поколении. «Мироновские вина» используют в производстве современное оборудование, дубовые бочки стоимостью 300 долларов, а их торговая марка известна в Одесской области и за ее пределами.

В свою очередь, в СБУ виноделов назвали «дельцами», их бизнес нелегальным, а продукцию — фальсификатом.

— По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовало четверо жителей областного центра. Подпольное производство они обустроили на территории домовладения одного из фигурантов. Дельцы изготавливали фальсифицированный алкоголь из сырья неизвестного происхождения и сбывали товар через точки розничной торговли. Во время обысков в «цехе» и по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили оборудования, цистерны, бочки и почти 22 тысячи литров спиртосодержащей вещества почти 1,5 миллиона гривен, на которые судом наложен арест, — заявили в СБУ.

Отметим, что согласно законодательству малые производства вина могут изготавливать до 10 тысяч декалитров в год (т.е. 100 тысяч литров).

Также в СБУ отметили, что уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 204, ст. 227 Уголовного кодекса Украины. Ч. 3 статьи 185 — это кража с проникновением в жилище, иное помещение либо хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему. В комментариях к посту Георгия Молчанова украинцы задаются вопросом, каким образом данная статья относится к делу. Винодел предположил, что ее использовали для предлога провести обыск.

Отметим также, что 28 января Верховная Рада проголосовала за то, чтобы лишить Службу безопасности функций борьбы против экономических преступлений. Поскольку закон еще не вступил в силу, в комментариях называют действия СБУ «дембельским аккордом».

— Первый раз вижу такой опрятный «подпольный» цех, еще и с таким прессом для отжима сусла... Судя по наличию того же пресса, такого количества литража и нержавеющих емкостей, «сомнительного» там было мало, а вот было ли производство «подпольным» — это как раз «сомнительно»...

— Пресс. Бочки. Ребята делали настоящая вино!!! Не тот водосодержащий винный напиток, который нам продают в магазине. А ВИНО!!! ТАКАЯ ЖЕ БЕДА БЫЛА В Бейкуш Винари. Требовали взятку. Он отказал. Арестовали производство, хотя процедура получения лицензии на производство была давно запущена и тормозилась в министерстве. Потому что ждали взятку. Почему во всех винодельческих странах частный производитель в почете, а у нас как урка беглый?

— Контрафакт в дубовых барриках по 250€ за штуку — это успех наших правоохранителей. Сразу видно подготовку операции).

— Возмутительно!!! Известнейший местный винодел, отличное натуральное и вино и крепкие напитки!! Это очевидная провокация, чтоб скачать взятку!!!! Люди к деду Мирону со всей страны ездят за винами, а могучие служители "порядка" нашли, к кому привязаться!! В свое время также давили и на винодельню Бейкуш, годами люди боролись! Наши службы как всегда, копают, только не там, где надо бы!

Подобная история происходила и в Николаевской области 5 лет назад. Тогда налоговая милиция пришла с обыском в семейную винодельню Beykush Winery в Очаковском районе. Их продукцию тоже назвали фальсификатом, а виноделов — «дельцами».

— Установлено, что в Очаковском районе предприниматели на двух смежных участках частного домовладения в складских помещениях организовали незаконное производство фальсифицированной винной продукции с использованием оборудования, которое обеспечивало ее массовое изготовление с полным циклом. При этом никаких разрешительных документов на данный вид деятельности «бутлегеры» не имели. Виноград, который выращивался на двух участках, использовался ловкими дельцами для изготовления сырья. В дальнейшем сырье перерабатывалась производственным способом в вино, которое разливалось в бочки и бутылки. Реализация фальсифицированного вина осуществлялась прямо из складского помещения и через Интернет, — заявляли налоговики.

Тогда виноделов поддержали два губернатора — глава Николаевской ОГА Вадим Мериков и глава Одесской администрации Михеил Саакашвили.

Вадим Мериков подключил юристов администрации, чтобы отстаивать права Beykush Winery, а Михеил Саакашвили лоббировал отмену полумиллионного налога на получение разрешения на торговлю вином.

Напомним, НикВести в выпуске программы «Зроблено в Миколаєві» рассказывали о работе семейной винодельни Beykush winery, которая изготавливает эксклюзивные вина.