Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, объявила, что открывает свой первый магазин в Украине 1 февраля — в киевском Blockbuster Mall.

Об этом сообщает пресс-служба компании IKEA.

— IKEA рада сообщить о дате открытия первого физического магазина в Украине. 1 февраля компания встретит своих первых украинских покупателей в магазине городского формата в Киеве, находящегося в Blockbuster Mall. Это событие является еще одним шагом к расширению деятельности ИКЕА на украинском рынке после запуска интернет магазина в мае прошлого года, — говорится в сообщении.

В компании заявили, что в магазине будут действовать строгие меры безопасности, включая социальное дистанцирование, обязательное ношение маски, проверку температуры и регулярную дезинфекцию помещений.

Отмечается, что в соответствии с действующими ограничениями, магазин сможет одновременно вместить не более 500 человек.

Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IКЕА в городском формате в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).