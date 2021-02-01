Один из крупнейших авиаперевозчиков Европы Ryanair ожидает в этом году получить рекордные убытки в миллиард евро, однако надеется на улучшение летом.

Об этом сообщает Reuters.

Ирландские авиалинии оценивают потери от финансового года, завершающегося 31 марта, в 850-950 миллионов евро, что в пять раз больше убытков времен кризиса 2008-2009 годов.

— COVID-19 продолжает разрушать всю отрасль, — отметил в заявлении генеральный директор Майкл О'Лири.

В то же время в компании ожидают восстановления летом, а к осени планируют восстановиться до 70-90% нормальных доходов. Это связано с потенциальным ослаблением карантина во всем мире, что вернет спрос на авиаперевозки.

Локдауны вызвали падение количества пассажиров компании на 78% в последние три месяца 2020 года. В третьем квартале финансового года убытки составили 306 млн евро. Так, Ryanair потерял около 82% выручки, что сопоставимо с конкурентами на рынке: easyJet потерял 88%, Wizz — 77%,

Несмотря на все, Ryanair имеет одни из лучших в отрасли показатели баланса — в конце года компания имела на руках 3,5 миллиарда евро, в конце сентября — 4,5 миллиардов евро. По состоянию на конец финансового года ожидается поток в около 26-30 миллионов пассажиров против 149 миллионов в прошлом году.

Напомним, лоукост Ryanair приостановил полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.