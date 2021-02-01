Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

По данным суточных аукционов «Укрэнерго», поставки будет осуществлять ООО «ОНК-ГРУПП».

Так, 1 февраля, с 12:00 до 15:00, а также с 20:00 до 21:00 планируется поставлять по 200 МВт-час каждый час. С 21:00 по 23:00 в этот же день будет поставляться по 100 МВт-час каждый час.

Эта же компания 2 февраля поставит уже 300 МВт-час каждый час. Происходить это будет во временном промежутке с 12.00 до 15.00, а также с 20.00 до 21.00. С 21.00 по 23.00 2 февраля компания будет поставлять по 200 МВт-час каждый час.

Отметим, «ОНК-Групп» зарегистрирована в Одессе. Конечным бенефициарным владельцем указан Виктор Милевский.

Как пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ENTSO-E, по результатам месячного аукциона доступ к сечению «Россия — Украина» с 1 по 28 февраля мощностью 50 МВт выкупило «Укрэнерго», еще по 100 МВт на весь месяц и дополнительно на вторую его половину приобрело ООО «Стимекс». Так трейдеры выкупили 11,5% доступной пропускной способности в месяц.

Бенефициарами «Стимекс» (по 50%) является Ольга Дячик и Сергей Дружук, ранее работавший генеральным директором в «Пакко Холдинг» (ритейлер и оператор магазинов «Вопак» и «Пакко»).

«Интерфакс-Украина» отмечает, что в начале июля 2019 года компания получила лицензию на поставку электроэнергии. Согласно данным сайта StimexEnergy, их приоритетными клиентами в поставках электроэнергии являются ТЦ и ТРЦ.