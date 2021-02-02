Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Нарушение обнаружили в подписанных с операторами газораспределительных систем (ГРМ) договоров использования газораспределительных систем или их составляющих.
Это привело к тому, что ГРМ противоправно и безвозмездно пользовались государственным имуществом. Также такие действия нанесли значительный ущерб государственным интересам, поскольку госбюджет недополучил деньги, отметили в Минэнерго.
Там добавляют, что теперь также существует риск, что прогнозируемые платежи в бюджет будут меньше.
Результаты аудита Минэнерго направили в полицию.
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Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Нарушение обнаружили в подписанных с операторами газораспределительных систем (ГРМ) договоров использования газораспределительных систем или их составляющих.
Это привело к тому, что ГРМ противоправно и безвозмездно пользовались государственным имуществом. Также такие действия нанесли значительный ущерб государственным интересам, поскольку госбюджет недополучил деньги, отметили в Минэнерго.
Там добавляют, что теперь также существует риск, что прогнозируемые платежи в бюджет будут меньше.
Результаты аудита Минэнерго направили в полицию.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа