Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Нарушение обнаружили в подписанных с операторами газораспределительных систем (ГРМ) договоров использования газораспределительных систем или их составляющих.

Это привело к тому, что ГРМ противоправно и безвозмездно пользовались государственным имуществом. Также такие действия нанесли значительный ущерб государственным интересам, поскольку госбюджет недополучил деньги, отметили в Минэнерго.

Там добавляют, что теперь также существует риск, что прогнозируемые платежи в бюджет будут меньше.

Результаты аудита Минэнерго направили в полицию.