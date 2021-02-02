В Киеве на путепроводе возле станции метро «Нивки» выполнят гарантийный ремонт из-за выявленных дефектов балок.

Об этом со ссылкой на КП «Киевавтодор» сообщает ЦТС.

Сообщается, что на путепроводе возле станции метро «Нивки» специалисты КП «Киевавтодормост» обнаружили дефекты защитного слоя балок пролетного строения. Сразу же представители КП «Киевавтодормост» и КП «Киевавтодор» обратились к компании-подрядчику, которая капитально ремонтировала объект, и к компании-проектировщику. Частная компания, которая ремонтировала мост, в рамках гарантийных обязательств, выполнит ремонт балок с дефектами.

В «Киевавтодоре» добавили, что в рамках первоочередных противоаварийных работ уже установлен защитный экран.

В ближайшее время усилят балки, установят временные дополнительные опоры. Также проведут тщательное обследование. После предоставления проектных решений, при благоприятных погодных условиях, будут выполнены основные ремонтные работы.

Движение на путепроводе ограничивать не планируют. Ранее столичные жители заметили и сфотографировали трещину снизу путепровода, ремонт которого выполнялся в 2018 году.