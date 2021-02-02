Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.
Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.
— Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году, — сказал Кирилл Шевченко.
В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.
— Работа миссии продолжается... По результатам этой недели станет более понятно, каких договоренностей мы достигаем, — ответил Кирилл Шевченко на вопрос, может ли Киев надеяться на получение денег до конца первого квартала.
По его словам, регулятор выполняет обязательства МВФ и ослабляет беспокойства о независимости НБУ, которые возникли после отставки Якова Смолия в прошлом году. Шевченко отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.
Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году. Центральный банк также ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов благодаря покупке гособлигаций в этом году.
В январе Нацбанк оставил неизменной ключевую процентную ставку на исторически низком уровне 6%.
— Мы хотели бы, чтобы все участники рынка четко знали, что мы немедля среагируем, если увидим дальнейшее усиление фундаментального инфляционного давления... Темп будет изменен, — отметил Кирилл Шевченко.
Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 11 января, возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.
Об этом председатель НБУ Кирилл Шевченко рассказал в интервью Reuters.
— Мы ожидаем три транша, по 0,5 миллиарда SDR каждый, на общую сумму около 2,2 миллиарда долларов в этом году, а остальные деньги в 2022 году, — сказал Кирилл Шевченко.
В июне прошлого года МВФ утвердил программу на 5 млрд долларов на поддержку украинской экономики в связи с пандемией коронавируса.
— Работа миссии продолжается... По результатам этой недели станет более понятно, каких договоренностей мы достигаем, — ответил Кирилл Шевченко на вопрос, может ли Киев надеяться на получение денег до конца первого квартала.
По его словам, регулятор выполняет обязательства МВФ и ослабляет беспокойства о независимости НБУ, которые возникли после отставки Якова Смолия в прошлом году. Шевченко отметил необходимость принятия ряда законопроектов, которые позволят привлекать большее количество займов.
Также он рассказал, что правительство хочет выпустить евробонды на сумму 2,4 миллиарда в 2021 году. Центральный банк также ожидает, что иностранные инвесторы принесут около 1 миллиарда долларов благодаря покупке гособлигаций в этом году.
В январе Нацбанк оставил неизменной ключевую процентную ставку на исторически низком уровне 6%.
— Мы хотели бы, чтобы все участники рынка четко знали, что мы немедля среагируем, если увидим дальнейшее усиление фундаментального инфляционного давления... Темп будет изменен, — отметил Кирилл Шевченко.
Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в понедельник, 11 января, возобновила работу по первому пересмотру программы Stand-By для Украины.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа