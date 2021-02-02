Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве противоправную схему фиктивного выполнения ремонтных работ машинных комплексов АО «Укрзалізниця» для эксплуатации железнодорожных путей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

— По заключению специалистов, дальнейшая эксплуатация путей после такого «ремонта» создавала потенциальную угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли. Оперативники спецслужбы установили, что коммерсанты вступили в сговор с руководством одного из филиалов АО «Укрзалізниця». В течение нескольких лет фигуранты предоставляли услуги технического обслуживания оборудования на поездах и машинах только на бумаге. В то же время подвижной состав продолжали эксплуатировать в технически неисправном состоянии, ставя под угрозу стабильную работу железнодорожной инфраструктуры, — добавили в СБУ.

СБУ инициировала соответствующие экспертизы, которые подтвердили фиктивность предоставленных услуг и нанесение ущерба АО «Укрзалізниця».

Сообщается, что в январе 2021 года Киевская местная прокуратура №6 сообщила шесть подозрений фигурантам дела по признакам уголовного преступления, предусмотренного части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

— Обвинительные материалы направлены в Печерский районный суд города Киева, — говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники «Пассажирское вагонное депо Николаев» приняли якобы капитально отремонтированнный пассажирский вагон, который на самом деле находился в нерабочем состоянии, а выделенные средства присвоили, чем нанесли материальный ущерб государству более чем на 200 тысяч гривен.