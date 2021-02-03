Соответствующее решение регулятор опубликовал на своем сайте.

Так, в разрешении комиссии говорится, что теперь ООО «Спейсикс» сможет законно осуществлять «деятельность по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет».

Как пишет «НВ Бизнес», компания «Спейсикс» получила такую лицензию лишь с четвертой попытки — до этого Комиссия трижды оставляла заявку на разрешение без рассмотрения. «Спейсикс» также является владельцем ООО «Космолот»

Игорный бизнес в Украине был запрещен законодательно с 2009 года. С тех пор операторы лотерей нашли лазейку в законе, которую использовали для осуществления этой деятельности. Чтобы законодательно урегулировать игорный бизнес, в июле 2020 года Верховная Рада приняла соответствующий законопроект. Этим решением парламентарии разрешили деятельность офлайн- и онлайн-казино, покер в интернете, букмекерскую деятельность и игровые автоматы.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три-пять звезд, а в четырех-пятизвездочных — казино. Допустимый возраст игрока азартных игр — от 21 года.

За ведение игорного бизнеса без лицензии предусмотрена уголовная ответственность (штраф от 170 до 680 тысяч гривен, за повторное нарушение — от 680 до 850 тысяч гривен) или же лишение свободы.

Также штрафы возможны при ряде нарушений организаторов, например, при допуске к игре людей моложе 21 года (около 2,36 млн гривен), а за повторное нарушение — аннулирование лицензии.