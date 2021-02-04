Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» в период с апреля 2020 года по январь 2021 года вернула пассажирам более 26,5 миллионов долларов за рейсы, отмененные по причине пандемии COVID-19.

Как сообщает Интерфакс-Украина, только за декабрь 2020-го и январь 2021 года было оформлено возвратов на сумму более 4,5 миллионов долларов. За 10 месяцев компания рассмотрела более 101 тысяч обращений пассажиров.

«МАУ отмечает готовность к открытому диалогу с пассажирами и надеется на понимание ситуации со стороны пассажиров. Сотрудники всех коммуникационных подразделений также делают все возможное для сокращения времени обработки всех запросов», - отмечают в компании.

Авиакомпания также напоминает, что, кроме возвращения средств за неиспользованные билеты, также можно бесплатно переоформить билет или получить промокод на сумму стоимости неиспользованного билета, который действует на протяжении двух лет с момента выписки.