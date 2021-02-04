Американская компания Amazon начала использовать камеры с искусственным интеллектом в микроавтобусах, которые используются для доставки.
Об этом сообщает Укринформ.
Камеры записывают водителя транспортного средства всё время, когда он находится за рулем. В компании утверждают, что эти камеры помогут усилить безопасность на дороге, ведь они фиксируют, когда водитель нарушил правила дорожного года или отвлекся, находясь за рулем.
— Эта технология будет извещать водителей в режиме реального времени, чтобы помочь им оставаться в безопасности, когда они в дороге, — заявила официальный представитель Amazon Дебора Басс.
В то же время, сами водители и эксперты выразили беспокойство относительно потенциала усиленного надзора за работой сотрудников и отсутствия приватности.
Согласно внутреннему регламенту компании, все собранные данные с камер могут быть использованы для принятия решения по дальнейшему трудоустройству водителя в Amazon.
Ранее сообщалось, что компания Amazon Web Services близка к покупке DB Best Technologies, которую в Кремниевой долине основали украинские предприниматели.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа
Американская компания Amazon начала использовать камеры с искусственным интеллектом в микроавтобусах, которые используются для доставки.
Об этом сообщает Укринформ.
Камеры записывают водителя транспортного средства всё время, когда он находится за рулем. В компании утверждают, что эти камеры помогут усилить безопасность на дороге, ведь они фиксируют, когда водитель нарушил правила дорожного года или отвлекся, находясь за рулем.
— Эта технология будет извещать водителей в режиме реального времени, чтобы помочь им оставаться в безопасности, когда они в дороге, — заявила официальный представитель Amazon Дебора Басс.
В то же время, сами водители и эксперты выразили беспокойство относительно потенциала усиленного надзора за работой сотрудников и отсутствия приватности.
Согласно внутреннему регламенту компании, все собранные данные с камер могут быть использованы для принятия решения по дальнейшему трудоустройству водителя в Amazon.
Ранее сообщалось, что компания Amazon Web Services близка к покупке DB Best Technologies, которую в Кремниевой долине основали украинские предприниматели.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа