Вследствие закрытия ресторанов и пабов во время локдаунов в Британии пропадет около 87 миллионов пинт — или 49,5 миллионов литров пива, стоимостью около 331 миллионов фунтов стерлингов.

Как пишет Европейская правда со ссылкой на BBC, об этом заявили в британской ассоциации владельцев пабов.

Бочковое пиво, которое не продали до окончания срока годности, приходится утилизировать.

Для пастеризованного пива срок годности после доставки в пабы составляет обычно 3-4 месяца, для элей и другого непастеризованного — 6-9 недель. В ассоциации подсчитали, что в результате первого локдауна пабам пришлось вылить 70 миллионов пинт пива, потому что его оказалось невозможно продать вовремя.

Последствия следующих локдаунов оказались менее разрушительными — они были ожидаемыми, поэтому пабы делали значительно меньше запасов. Осенний локдаун обошелся в 7 миллионов потерянных бокалов пива, а во время нынешнего испортится около 10 миллионов.

Катастрофические убытки отрасли с началом пандемии произошли как раз после того, как в Британии начало расти количество пабов.