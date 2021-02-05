Вследствие закрытия ресторанов и пабов во время локдаунов в Британии пропадет около 87 миллионов пинт — или 49,5 миллионов литров пива, стоимостью около 331 миллионов фунтов стерлингов.
Как пишет Европейская правда со ссылкой на BBC, об этом заявили в британской ассоциации владельцев пабов.
Бочковое пиво, которое не продали до окончания срока годности, приходится утилизировать.
Для пастеризованного пива срок годности после доставки в пабы составляет обычно 3-4 месяца, для элей и другого непастеризованного — 6-9 недель. В ассоциации подсчитали, что в результате первого локдауна пабам пришлось вылить 70 миллионов пинт пива, потому что его оказалось невозможно продать вовремя.
Последствия следующих локдаунов оказались менее разрушительными — они были ожидаемыми, поэтому пабы делали значительно меньше запасов. Осенний локдаун обошелся в 7 миллионов потерянных бокалов пива, а во время нынешнего испортится около 10 миллионов.
Катастрофические убытки отрасли с началом пандемии произошли как раз после того, как в Британии начало расти количество пабов.
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Вследствие закрытия ресторанов и пабов во время локдаунов в Британии пропадет около 87 миллионов пинт — или 49,5 миллионов литров пива, стоимостью около 331 миллионов фунтов стерлингов.
Как пишет Европейская правда со ссылкой на BBC, об этом заявили в британской ассоциации владельцев пабов.
Бочковое пиво, которое не продали до окончания срока годности, приходится утилизировать.
Для пастеризованного пива срок годности после доставки в пабы составляет обычно 3-4 месяца, для элей и другого непастеризованного — 6-9 недель. В ассоциации подсчитали, что в результате первого локдауна пабам пришлось вылить 70 миллионов пинт пива, потому что его оказалось невозможно продать вовремя.
Последствия следующих локдаунов оказались менее разрушительными — они были ожидаемыми, поэтому пабы делали значительно меньше запасов. Осенний локдаун обошелся в 7 миллионов потерянных бокалов пива, а во время нынешнего испортится около 10 миллионов.
Катастрофические убытки отрасли с началом пандемии произошли как раз после того, как в Британии начало расти количество пабов.
|
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|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа