Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.

Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.

Ранее сообщалось, что компания Apple планирует начать производство собственных беспилотных автомобилей с 2024 года. Они должны быть оснащены новым типом аккумуляторных батарей производства Apple.