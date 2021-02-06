Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.
Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.
Ранее сообщалось, что компания Apple планирует начать производство собственных беспилотных автомобилей с 2024 года. Они должны быть оснащены новым типом аккумуляторных батарей производства Apple.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.
Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.
Ранее сообщалось, что компания Apple планирует начать производство собственных беспилотных автомобилей с 2024 года. Они должны быть оснащены новым типом аккумуляторных батарей производства Apple.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов