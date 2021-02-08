Минимальная зарплата в Украине – 6 тыс. гривен. Это почти в 9-10 раз ниже, чем в Ирландии и Германии, и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге. Если сравнивать с другими странами, то сравнение все равно не в пользу Украины. По состоянию на 1 января 2021-го 21 из 27 государств-членов ЕС установила минимальную заработную плату.

Об этом сообщает Евростат.

Так, минимальная зарплата на востоке Европейского Союза в среднем 700 евро. На северо-западе Союза средние зарплаты в два раза выше. В январе 2021-го в десяти государствах-членах ЕС, расположенных на востоке, минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяц: Болгария (332 евро), Венгрия (442 евро), Румыния (458 евро), Латвия (500 евро), Хорватия (563 евро), Чехия (579 евро), Эстония (584 евро), Польша (614 евро), Словакия (623 евро) и Литва (642 евро).

В пяти других государствах, расположенных преимущественно на юге ЕС, минимальная зарплата составляет от 700 евро в месяц: Греция (758 евро), Португалия (776 евро), Мальта (785 евро), Словения (1 024 евро) и Испания (1108 евро). В остальных шести странах, расположенных на западе и севере, минимальная заработная плата превысила 1500 евро: Франция (1 555 евро), Германия (1614 евро), Бельгия (1 626 евро), Нидерланды (1 685 евро), Ирландия (1724 евро) и Люксембург (2 202 евро).

Для сравнения, в США средняя минимальная зарплата составила 1024 евро.