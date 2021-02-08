Австралийские ученые придумали, как решить проблему с утилизацией одноразовых защитных масок. Они предлагают с их помощью строить дороги.

Об этом пишет ЦТС.

По данным ООН, ежедневно в мире используется 6,8 миллиарда одноразовых масок, поскольку люди надевают их, чтобы защититься от коронавируса. Прогнозируется, что 75% из этих масок попадут на свалки или в океан.

Чтобы этого не случилось, исследователи из Мельбурнского королевского технологического института предлагают добавлять измельченные медицинские маски в новый строительно-дорожный материал наряду с переработанным бетоном, который получают из отходов при сносе зданий.

Исследование, проведенное в Мельбурне, показало, что смешивание 1% измельченных масок с 99% RCA - recycled rubble - вторичного щебня - соответствует стандартам гражданского строительства дорог и тротуаров.

Один километр участка дороги, покрытый по этому рецепту, требует 3 млн масок, что эквивалентно 93 тоннам мусора на свалках, говорится в исследовании.

RCA производится путем переработки строительного мусора и сам по себе является смесью различных материалов. Исследователи обнаружили, что добавление в эту смесь масочного материала не только предотвращает появление отходов, но и делает материал более жестким и прочным.

"Строительство дорог и тротуаров требует четырех слоев. Каждый слой должен быть прочным, но гибким, чтобы выдерживать давление и вес транспорта без образования трещин. Исследование, показывает, что комбинация RCA и масок для лица является идеальной для первых трех слоев", - отметили в технологическом институте.