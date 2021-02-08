За 2020 год украинские физлица-предприниматели уплатили 27,6 миллиардов гривен налогов — это на 10% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что каждый ФОП в среднем платит 15 тыс грн единого налога в год.

— За последние девять лет поступления от предпринимателей выросли в 27 раз. И каждый год количество поступлений увеличивается примерно на 3 миллиарда гривен. Сейчас в Украине зарегистрировано 1,9 миллиона физлиц-предпринимателей, тогда как в прошлом году насчитывалось 1,88 миллиона. Количество ФОПов растет медленно: в течение года она в среднем увеличивалось на 2 тысячи ежемесячно, — говорится в сообщении.

Напомним, Физические лица — предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года освобождены от уплаты единого налога. Освобождение не применяется в случае нарушения такими ФОПами условий применения первой группы плательщиков единого налога.