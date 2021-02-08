«Укравтодор» заключил соглашение с турецкой компанией Dogus Insaat Ve Ticaret, которая будет проектировать и строить новый мост через Днепр в Кременчуге.

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе «Укравтодора».

Новый мост должен стать альтернативой устаревшему Крюковскому, который возвели еще в 1872 году.

«Эта переправа сегодня находится в аварийном состоянии. Дальнейшее разрушение Крюковского моста грозит транспортным коллапсом центральной Украины, ведь через него проходят две дороги государственного значения», — отметили в «Укравтодоре».

Общая длина нового моста составит более 3 км. Он будет вантовым и будет иметь 4 полосы движения — по две в каждом направлении. На правом берегу Днепра он будет сочетаться с дорогой Н-08 Борисполь — Днепр — Запорожье, а на левом — с уличной сетью Кременчуга.

Победу в аукционе по строительству компания Dogus Insaat Ve Ticaret получила 21 января. Сумма сделки составит более 11,2 миллиарда гривен. Глава «Укравтодора» Александр Кубраков отметил, что при строительстве моста планируют использовать 95% украинских материалов.

Напомним, киевская компания «Інтерпроект» получила подряд по разработке проекта строительства мостового перехода через реку Южный Буг в городе Николаеве, согласившись выполнить работы за 33,6 миллионов гривен.

Отметим, что планы построить в Николаеве новый мост озвучиваются уже на протяжении многих лет. В 2013 году в Николаеве презентовали проект строительства мостового перехода через Южный Буг, который планировалось построить за пять лет. Общая стоимость строительства оценивалась в 3,5 миллиарда гривен. Проект предусматривал строительство участка дороги по обеспечению соединения «Одесса — Мелитополь — Новоазовск» с участком дороги в районе села Половинки Николаевского района. В сентябре 2013 года в Николаев приезжал посол Японии, который подтвердил важность строительства мостового перехода через Южный Буг.

Однако в итоге японские инвесторы приняли решение профинансировать реконструкцию канализационных сетей в поселке Бортничи под Киевом вместо строительства моста в Николаеве.

В 2018 году переговоры о строительстве моста были возобновлены. По мнению мэра Николаева Александра Сенкевича, которое он озвучил в прошлом году, строительство так называемого «японского моста» в Николаеве может начаться в 2022 году и закончиться через 4 года.

В июне этого года стало известно, что инвестпроект реконструкции международной автомобильной дороги М-14 Одесса — Мелитополь — Новоазовск на участке Одесса — Николаев — Херсон предусматривает строительство нового моста в Николаеве.

Также в прошлом году представители японской компании JICA представили в Николаеве результаты исследования в рамках подготовки проекта строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к министру инфраструктуры Украины Владиславу Криклию и в «Укравтодор» с просьбой ускорить процесс по получению кредита на строительство так называемого «японского» моста в Николаеве.