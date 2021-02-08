Компания Tesla вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.
Об этом говорится в заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Представители компании электрических автомобилей подчеркнули, что в будущем первая криптовалюта появится в качестве средства оплаты за продукцию.
Согласно документу, в январе 2021 года Tesla изменила инвестиционную политику для более гибкого подхода в диверсификации и максимизации доходов от средств, которые не требуются для поддержания операционной ликвидности. Их часть компания может вкладывать в «определенные альтернативные резервные активы», в том числе криптовалюты.
Курс биткоина отреагировал на новость ростом к новому историческому максимуму выше $42 000.
Напомним, мэр Майами Фрэнсис Суарес планирует вложить часть казначейских резервов города в криптовалюту.
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Компания Tesla вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.
Об этом говорится в заявке, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Представители компании электрических автомобилей подчеркнули, что в будущем первая криптовалюта появится в качестве средства оплаты за продукцию.
Согласно документу, в январе 2021 года Tesla изменила инвестиционную политику для более гибкого подхода в диверсификации и максимизации доходов от средств, которые не требуются для поддержания операционной ликвидности. Их часть компания может вкладывать в «определенные альтернативные резервные активы», в том числе криптовалюты.
Курс биткоина отреагировал на новость ростом к новому историческому максимуму выше $42 000.
Напомним, мэр Майами Фрэнсис Суарес планирует вложить часть казначейских резервов города в криптовалюту.