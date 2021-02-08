Автопроизводитель Hyundai отрицает сотрудничество с техкомпанией Apple по производству беспилотных электромобилей, после заявления компания потеряла суммарно 8,5 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы получаем запросы о сотрудничестве в совместной разработке беспилотных электромобилей от различных компаний, но переговоры находятся на начальной стадии и ничего пока не решено, — заявили в понедельник автопроизводители.

В то же время, в компании добавили: «Мы не ведем переговоров с Apple по разработке автономных автомобилей».

После сообщения акции Hyundai упали на 6,2%, а компания потеряла 3 млрд долларов рыночной стоимости. «Дочка» компании, Kia Corp, потеряла 5,5 млрд долларов капитализации с падением акций на 15%.

В медиа сообщают, что несмотря на рост акций Kia и Hyundai после сообщений о начале переговоров с Apple, внутри компании была оппозиция к такому сотрудничеству.

— Мы не компания, которая производит автомобили для других, — сказал в комментарии изданию представитель компании на условиях анонимности.

Аналитики говорят, что переговоры могли сорваться из-за утечки информации по партнерству в СМИ. Другая возможная причина — условия со стороны Apple, где роль Hyundai в партнерстве сосредотачивается на производстве оборудования, а не определяется стратегическим партнером.

Напомним, рыночная стоимость Tesla впервые пересекла отметку в 500 миллиардов долларов.