В 2020 году, несмотря на кризис, связанный с карантинными ограничениями, количество предпринимателей в Николаевской области не сократилось.

Об этом рассказал и.о. начальника Главного управления ГНС в Николаевской области Дмитрий Прокофьев в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Где-то две недели мы анализировали эту ситуацию и, вопреки слухам и разным негативным разговорам, не сокращалось количество предпринимателей в Николаевской области. где-то до 6 тысяч открыли и закрыли дело. Но больше открыли, — сказал Дмитрий Прокофьев.

Напомним, по итогам 2020 года Главным управлением ГНС в Николаевской области обеспечено в бюджеты всех уровней больше 13,3 миллиарда гривен.