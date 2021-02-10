Пять крупнейших морских портов в январе 2021 года сократили перевалку грузов на 22,9%, или на 2,78 миллионов тонн — до 9,35 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют данные гсоударственного предприятия «Администрация морских портов Украины».

Снижение грузооборота продемонстрировали все морпорты первой пятерки:

порт «Пивденный» — на 19,6%, до 3,7 млн тонн;

порт Николаев — на 24,3%, до 1,98 млн тонн;

порт Одесса — на 15,5%, до 1,71 млн тонн;

порт Черноморск — на 38,2%, до 1,42 млн тонн;

порт Мариуполь — на 4,5%, до 526 тыс. тонн.

По данным АМПУ, доля этих портов в январе составила 93,3% суммарного грузооборота морпортов.

По словам директора Департамента организации работы портов аппарата управления ГП «АМПУ» Вячеслава Вороного, падение показателей перевалки обусловлено:

уменьшением экспорта зерновых грузов на 42%, или на 1,946 млн тонн, и в частности сокращением показателей обработки контейнеров с сельхозпродукцией на 21,6% — до 33,9 тыс. тонн вследствие подорожания фрахта;

снижением урожайности из-за засухи и задержкой сбора зерна в новом 2020-2021 маркетинговом году;

высокими ценами из-за дефицита, вызванного пандемией COVID и невыполнением обязательств по фьючерсным контрактам. Следует отметить, что в Украине в 2020 году было собрано на 9,7 млн тонн зерновых грузов меньше, чем в прошлом году, но тенденция спада обработки этих грузов должна остановиться уже к сбору нового урожая;

снижением импорта коксующегося угля на 81,6%, или на 612,56 тыс. тонн в связи с ценовой конъюнктурой по причине задержек поставки угля на мировом рынке, закрытием основных угольных портов в Австралии из-за пандемии COVID, и изменением схем поставок;

снижением показателей перевалки импортных контейнеров на 15% — до 36,4 тыс. TEU из-за уменьшения ввоза легковых транспортных средств и товаров народного потребления в контейнерах, обусловленного снижением потребления населением на фоне роста стоимости ставок на морской фрахт, вызванного дефицитом контейнеров по всему миру из-за стремительного прироста перевозок между США и Китаем за счет восстановления экономик указанных стран в конце 2020 года;

сокращением транзита руды на 93,6%, или на 343,75 тыс. тонн из-за прекращения поставок руды компании «Металлоинвест» (Михайловский ГОК) из РФ через морской порт «Пивденный» в результате запуска в октябре 2020 года перевалки руды терминалом «Ультрамар» в морском порту «Усть-Луга».

По оперативным данным АМПУ, морпорты в январе 2020 года сократили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7%, или на 3,47 млн тонн — до 10,016 млн тонн.