Пять крупнейших морских портов в январе 2021 года сократили перевалку грузов на 22,9%, или на 2,78 миллионов тонн — до 9,35 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют данные гсоударственного предприятия «Администрация морских портов Украины».
Снижение грузооборота продемонстрировали все морпорты первой пятерки:
По данным АМПУ, доля этих портов в январе составила 93,3% суммарного грузооборота морпортов.
По словам директора Департамента организации работы портов аппарата управления ГП «АМПУ» Вячеслава Вороного, падение показателей перевалки обусловлено:
По оперативным данным АМПУ, морпорты в январе 2020 года сократили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7%, или на 3,47 млн тонн — до 10,016 млн тонн.
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Пять крупнейших морских портов в январе 2021 года сократили перевалку грузов на 22,9%, или на 2,78 миллионов тонн — до 9,35 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют данные гсоударственного предприятия «Администрация морских портов Украины».
Снижение грузооборота продемонстрировали все морпорты первой пятерки:
По данным АМПУ, доля этих портов в январе составила 93,3% суммарного грузооборота морпортов.
По словам директора Департамента организации работы портов аппарата управления ГП «АМПУ» Вячеслава Вороного, падение показателей перевалки обусловлено:
По оперативным данным АМПУ, морпорты в январе 2020 года сократили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7%, или на 3,47 млн тонн — до 10,016 млн тонн.