Министерство инфраструктуры Украины в конце декабря 2020 года обратилось к Кабмину с просьбой выделить 500 миллионов гривен для поддержки гражданской авиации во время второй волны COVID-19.

Об этом говорится в письме министра инфраструктуры Владислава Криклия к Кабмину, который обнародовала экспертная организация StateWatch, передает Экономическая Правда.

В частности, в письме указано, что пассажиропоток на авиационном транспорте в Украине в 2020 году снизился на 66% по сравнению с 2019 годом. Это привело к значительным потерям аэропортов и авиаперевозчиков. В том числе аэропорты «Борисполь» и «Львов» имени Даниила Галицкого требовали дополнительных средств.

— В обоснование Криклий отметил, что в условиях карантинных мероприятий весной 2020 года аэропортами и авиаперевозчиками были приняты антикризисные меры: перевод персонала на неполный рабочий день, сокращение персонала, сокращение флота авиаперевозчиков, закрытие терминала «F» в аэропорту «Борисполь». Указанные меры дали уменьшить расходы на содержание аэропортов, — говорится в сообщении.

Также в письме отмечается, что в условиях зимнего периода и второй волны заболевания COVID-19 в мире, авиационная отрасль нуждается в финансовой поддержке от государства для сохранения самой отрасли.

Средства планируют потратить на обеспечение безопасности пассажирских перевозок, повышение операционной эффективности предприятий и улучшение авиационного транспортного сообщения.

Напомним, в течение 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 использовали 89% предусмотренных средств, или 63,7 миллиарда гривен, по общему фонду госбюджета, а также 2,8 миллиардов гривен из специального фонда.