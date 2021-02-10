За январь 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, перевалил 545 тысяч тонн грузов.

В структуре перевалки основными позициями остаются:

зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки – 405,6 тысяч тонн (74% от общего объема перевалки);

навалочные грузы открытого хранения – 83,2 тысяч тонн (15%);

удобрения – 35,3 тысяч тонн (7%);

масло подсолнечное – 20,9 тысяч (4%).

— 2021 год в Черноморском регионе и непосредственно в порту «Ника-Тера» начался со сложных погодных условий – впервые за 3 года порт столкнулся с критически низкой температурой воздуха до -21°C в связи с чем в регионе и была объявлена ледовая кампания. Вопреки форс-мажорным обстоятельствам порт бесперебойно выполнил все грузовые операции на высоком уровне и точно в срок. Мы продолжаем работу в штатном режиме и полностью выполняем все обязательства по контрактам, – прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

По его словам, погодные условия усложнили процесс размена судов и привели к необходимости формирования караванов для прохождения Бугско-Днепровско-лиманского канала. Порт и его службы были готовы к неблагоприятным погодным условиям, имея четкий алгоритм действий на случай такой внештатной ситуации.

Для обколки льда в канале и у причалов порта, Администрацией морских портов был предоставлен буксир ледового класса.

Объем перевалки в 545 тысяч тонн за январь текущего года является для порта вторым по результативности показателем, после рекордного января 2020 года.

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллионов тонн грузов. Структура грузооборота в 2020 году выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллионов тонн или 75 % от общего объёма, навалочные – 1,27 миллионов тонн (18%), наливные – 323 тысяч тонн (4 %), минеральные удобрения – 215 тысяч тонн (3%).