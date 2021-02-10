Коммунальное предприятие «Николаевводоканал» собирается закупить электроэнергии для подкачки воды из Днепра на 37,9 миллионов гривен у компании которая продает ее по завышенной цене.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, изначально КП объявило торги на закупку электроэнергии в Херсоне на 46 миллионов 829 тысяч 522 гривны.

Отметим, что в комментарии корреспонденту НикВести директор КП Борис Дуденко заявлял, что оплата электроэнергии в Херсоне производится по той причине, что «Николаевводоканал» занимается подкачкой воды для нужд Николаева из Днепра.

— Тендер в Херсонской области, это для водозабора воды из Днепра, а тендер в Николаеве для водоснабжения города, работы станций водопровода, канализации, то есть для всех потребностей предприятия по водоснабжению и водоотведению, – отметил Борис Дуденко.

Участие в торгах приняли: «ЭК «Энолл», которая запросила 37 миллионов 979 тысяч 561 гривну, «Укр газ ресурс» с предложением в 42 миллиона 571 тысячу 620 гривен, и компани «Энергогазрезерв» запросившая 45 миллионов 245 тысяч 200 гривен. В итоге, так как компания «ЭК «Энолл» сделала наиболее выгодное предложение именно ей чиновники направили запрос с предложением заключить договор.

Стоит отметить, что в феврале 2020 года издание Наші гроші сообщало, что «Николаевводоканал» 15 января по результатам проведения тендера заключило соглашение с ООО «ЭК «Энолл» о поставках электроэнергии общей стоимостью 86 миллионов 590 тысяч гривен.

При этом, сперва КП заказало 35 миллионов киловатт-часов электроэнергии по 2,46 гривны. Однако, через неделю, 22 января цену снизили дополнительным соглашением на 2% - до 2,41 гривен. При этом общая стоимость и другие существенные условия договора не изменилась. Эта цена оказалась выше цен для других заказчиков Николаевщины и водоканалов в других областях.

Так, Управление образования Николаевского горсовета 22 января в ходе переговорной процедуры заказало у ООО «Николаевская электроснабжающая компания» электроэнергию по 2,30 гривны. Но в тот же день цену снизили до 2,08 гривен, что на 16% ниже цены на электроэнергии от компании «Энолл» для КП «Николаевводоканал».

Если бы водоканал купил электроэнергию по цене, полученной педагогами, он потратил бы 73 миллиона 220 тысяч гривен, что на 13 миллионов 370 тысяч гривен ниже стоимости подписанного соглашения с «ЭК «Энолл».