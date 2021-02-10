Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 7,8 миллионов гривен на удаление, обрезку деревьев и корчевание пней в 2021 году.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники департамента 10 февраля объявили торги по обрезка деревьев и корчеванию пней на ожидаемую сумму в 7 миллионов 800 тысяч гривен.

В соответствии с техническим заданием, подрядчик должен будет удалять деревья мелколистных пород с нагрузкой и вывозом веток и древесины, твердолиственных пород, провести обрезку деревьев и выкорчевать пни до 31 декабря 2021 года.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 15 марта 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, при реконструкции сквера «Николаевский» в Ингульском районе Николаева подрядчик вырубил десятки дубов.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич хочет проектировать пешеходные зоны в городе вокруг деревьев, чтобы избежать их вырубки.

Разработчик проекта реконструкции сквера «Николаевский» заявил, что снос ряда дубов при выполнении работ был обусловлен их хаотичной посадкой и требованием строительных норм и норм благоустройства.